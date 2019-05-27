 "Энергоатом" нашел замену российским запчастям для ремонта дизель-генераторов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году изготовят опытную партию из 33 видов запчастей по ТУ У 28.1-37147787-069: 2017 и чертежам, разработанным ОП "КБ "Атомприлад", к двигателю 78Г дизель-генератора АСД-5600 производства завода "Русский дизель". Эти дизели со времен СССР используются на большинстве АЭС Украины как резервная электростанция на случай внезапного обесточивания АЭС.

Цены за единицу отдельных наименований запчастей в договоре не указаны. Гарантийный срок их эксплуатации составляет год при гарантийной наработке 8 тыс. часов.

Как отмечает издание, после Революции достоинства руководство "Энергоатома" попыталось наладить выпуск необходимых запчастей в Украине. Однако СБУ возбудило уголовное дело против представителей "Энергоатома" и компаний, причастных к разработке. Также представители спецслужбы настаивали на закупках именно российских запчастей.

Поэтому госкомпания продолжила покупать через фирмы Raido Trading (Латвия) и Nordetanolis (Литва) запчасти, которые поставлялись из самой России или через Adriadiesel dd (Хорватия) по ценам, завышенным в несколько раз.

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Нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. В прошлом году "Энергоатом" дважды пытался провести открытые торги на изготовление этих запчастей ожидаемой стоимостью 23,15 млн грн. Однако их пришлось отменить из-за нехватки участников после того, как к аукционам был допущен только завод "Рема".

В частности литовский Nordetanolis тогда отклонили из-за претензий к наличию у него собственного производства. Компания сообщала, что производит запчасти в кооперации с хорватской Adriadiesel d.d., а также не обязалась пройти оценку поставщика в "Энергоатоме".

Сейчас Nordetanolis пожаловался в АМКУ на применение переговорной процедуры, которое считал дискриминационным в отношении себя как продавца продукции Adriadiesel d.d. Жалобщик заявил, что на отмененных торгах его отклонили, несмотря на двухлетний опыт поставки запчастей производства Adriadiesel d.d., тогда как завод "Рема" не имеет опыта их изготовления и планировал купить фильтроэлементы (2 из 33 позиций) у той же Adriadiesel d.d.

Кроме того, Nordetanolis утверждал, что предлагал более низкую цену. При этом жалобщик предлагал серийную хорватскую продукцию, тогда как в случае украинского речь идет еще только об опытной партии. Однако впоследствии литовцы отозвали жалобу из-за "изменения решения об участии в процедуре закупки".

По данным источников издания в "Энергоатоме", это произошло после переговоров с Аdriadiesel d.d., по результатам которых хорваты убедила своего литовского дилера забрать жалобу.

"Бориславский завод "Рема" принадлежит Наталии Лось, Ярославу Пижу, Юрий Флюнту и Андрею, Василию и Анне Нимасам. Юрий Романович Флюнт 1975 года рождения в 2006-2007 годах был помощником экс-нардепа от Партии регионов Алексея Радзиевского. Начальник ВРТП "Укргазэнергосервис" ПАО "Укртрансгаз" Роман Орестович Флюнт 1954 года рождения может быть отцом Юрия Романовича Флюнта.

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