 Госдолг вырос на $1 миллиард за месяц, – Минфин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% – до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в апреле в долларовом выражении вырос на 1,6% – до $69,33 млрд (в гривне снизился на 0,7% – до 1,846 трлн грн), хотя внешний уменьшился на 0,1% – до $40,14 млрд (в гривне – на 2,4%, до 1,068 трлн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,7% – до $10,49 млрд (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

В целом с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 1,9%, или на 41,51 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 2%, или на 43,62 млрд грн.

Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам апреля снизилась до 42,4%, в специальных правах заимствования – до 15,6%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 31,8%. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в апреле укрепился до 26,619 грн/$1 с 27,249 грн/$1 на конец марта и 27,688 грн/$1 на начало года.

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