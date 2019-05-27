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 Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

По итогам последней недели банки снизили средние депозитные ставки по вкладам во всех валютах.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

В частности, ставки по вкладам в гривне на срок свыше года снизились на 0,07 процентного пункта – до 14,13% годовых. Несколько меньше подешевели депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п., до 14,73% годовых). Средняя ставка по сбережениям на период от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,02 п.п. – до 14,04% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п., – до 12,02% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах сроком менее месяца упали в цене на 0,08 п.п. – до 1,33% годовых. Депозиты на срок от 1 месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. – до 1,21% годовых. Доходность сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составляет 2,41% годовых.

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Вклады в долларах США на срок от полугода до года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 3,02% годовых. Депозиты на периоды свыше года снизили стоимость на 0,06 п.п. до 3,09% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,69% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро на срок менее месяца снизились на 0,10 п.п. – до 0,97% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. – до 1,2% годовых. Стоимость вкладов периодом от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,03 п.п. – до 1,68% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от 6 месяцев до года потеряли 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 2,19% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,07 п.п. и предлагают 2,39% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,50% годовых.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129088
 
 
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Если банки снижают ставки по депозитам, значит им не нужны эти средства. Стало быть у них некуда девать деньги. Т.о. логично было бы предположить, что подешевели и кредиты, особенно долгосрочные, чего УВЫ не произошло. Абсурд в мире сюрреализма.
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Просто с национализацией приватбанка, в стране сложилась ситуация монополизации банковского рынка, т.к. государству принадлежит львиная доля банков (по капиталу). Им по сути могут демпенгонуть и поставить теперь эту ставку 7 или даже 2%, в результате банк Полтава и т.п. поставит сразу 2,5%. В банк Полтава никто адекватный не вложил больше 200 тыс., так что понесете в Приват или Ощад и под 2 ну или оставите под матрасом. Да такое бывает при монополиях. Кто побогаче тот может покупать ОВГЗ, для этих избранных государство платит 18,3%, но там инвестиции от миллиона. Простой смертный должен пахать пахать и ещё раз пахать, забывайте те времена когда можно было жить на накопленные на депозите.
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