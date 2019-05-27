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 Авиакомпания SkyUp отложила получение резервного самолета

Авиаперевозчик SkyUp перенес сроки получения восьмого самолета, который должен был использоваться как резервное воздушное судно.

Согласно обновленной информации, SkyUp получит авиалайнер в июне, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Ранее ожидалось, что Boeing 737-800 1999 года выпуска должен был поступить до конца мая.

Воздушное судно авиаперевозчик позиционирует как резервное, которое будет выполнять разовые чартеры по заказу корпоративных клиентов.

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В настоящее время флот SkyUp включает пять Boeing 737-800 (четыре выпущены в 2013 году, один в 2004 году) и один Boeing 737-700 (выпущен в 2002 году), окрашенных в стандартную ливрею авиакомпании, и один Boeing 737-700 (2003 год выпуска), имеющий специальную ливрею футбольного клуба "Шахтер".

Авиакомпания задекларировала увеличение парка до 12 самолетов до конца 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129082
 
 
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