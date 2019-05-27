 Вступили в силу требования по устройству паркомест для людей с инвалидностью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
"Согласно действующему законодательству, не менее 10% машиномест на открытых парковках должны быть обязательно предусмотрены для пользования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами. В новых ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений" мы прописали четкие обязательные требования и параметры по правильному устройству таких паркомест. В документе даже приведены конкретные примеры и расчеты, как это должно быть сделано. Нормы вступили в действие с 1 апреля этого года", – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
В частности, в нормах установлено, что:
- ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 метра;
- размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля, чтобы использовать пандус или подъемное устройство;
- эти паркоместа должны быть размещены не дальше чем 50 м от доступного для инвалидов входа в здание, при жилых зданиях – не далее 100 м.
- парковочные места должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения с пиктограммами международного символа доступности.
В ГСН также детально проиллюстрировано, как должны проектироваться такие парковочные места, чтобы ими было удобно пользоваться.