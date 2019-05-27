 Всемирный банк выделил $200 миллионов на развитие аграрного сектора в Украине

Как сообщается в пресс-релизе ВБ, программа призвана расширить возможности малых и средних предприятий (МСП) в сельскохозяйственном секторе, передает БизнесЦензор.

Как отмечает Всемирный банк, экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики – на него приходится почти 42% ($18 млрд) общей стоимости экспорта, однако его потенциал используется не полностью.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", – считает директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Кроме того, ВБ указывает, что программа будет способствовать развитию трансграничной торговли и выполнению требований, установленных на важнейших для Украины рынках экспортной продукции: в частности, в Европейском Союзе, Китае, странах-участницах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США и Канаде.

В целом кредитная программа должна обеспечить модернизацию отраслевой политики ради расширения доступа к основным ресурсам для производства сельскохозяйственной продукции путем повышения эффективности и укрепления адресности действующих программ государственной поддержки сельского хозяйства, улучшения прозрачности на рынке и завершения регистрации государственных земель, а также усиление защиты прав на землю путем повышения осведомленности ее владельцев и пользователей.

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Согласно пресс-релизу, с мая 2014 года группа Всемирного банка предоставила Украине $5,6 млрд в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере $500 млн и гарантию на поддержку государственной политики в размере $750 млн.

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