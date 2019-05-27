 SkyUp запустила авиарейсы в Барселону из трех украинских городов

Это первые прямые рейсы из указанных городов в Барселону, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Регулярные рейсы по маршрутам Харьков-Барселона, Запорожье-Барселона и Одесса-Барселона будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.

Кроме того, в летний период SkyUp также будет выполнять чартерные рейсы из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталию (Турция).

Наряду с рейсами в Барселону, в ближайшие месяцы из Международного аэропорта "Харьков" авиакомпания запустит регулярные рейсы сразу по пяти направлениям: 2 июня – в Одессу и Римини (Италия), 4 июня – в Кутаиси (Грузия), 6 июня – в Ларнаку (Кипр), а 11 июня – в Париж (Франция).

В компании также отметили, что полеты в Барселону из Одессы будут осуществляться в период летней навигации – с 25 мая до 26 октября.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp, начавшая полеты в мае 2018 года, за год работы выполнила более 5,2 тыс. рейсов и перевезла 870 тыс. пассажиров.

На сегодня во флоте SkyUp 7 самолетов – 5 Boeing 737-800 и 2 Boeing 737-700. Количество сотрудников компании за год увеличилось со 148 до 450.

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