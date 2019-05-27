 Половина предприятий Хмельницкой области установили дистанционные счетчики

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Их обязательное наличие необходимо для обеспечения точного прогнозирования объемов потребления газа в области и контроля ежедневной и месячной фактической балансировкой использованных объемов голубого топлива", - сообщает компания.

по данным компании, сейчас 388 предприятий Хмельницкой области уже установили на своих коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Соответствующее требование их установки было утверждено в 2015 году Кодексом газораспределительных систем.

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме в ПАО "Хмельницкгаз" для надлежащей организации суточного балансирования на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года.

"Однако, более 400 предприятий Хмельницкой области продолжают собирать информацию о потреблении газа в ручном режиме", - сообщает компания.

Важность установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивал и государственный регулятор - НКРЭКУ.

В прошлом году комиссией было предоставлено предприятиям очередную отсрочку до мая 2019 года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако, и в дальнейшем, более 400 юридических лиц-потребителей газа Хмельницкой области медлят с установлением необходимого оборудования, отмечает компания.

"На сегодняшний день еще 440 небытовых потребителей различной формы собственности, в распоряжении которых находятся почти 1,2 тыс. узлов учета газа, игнорируют требования Кодекса ГРС и не установили необходимое оборудование", - информирует и. о. технического директора ПАО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

"Мы неоднократно направляли письма-уведомления с разъяснением процедуры и ответственности за невыполнение норм закона", - добавляет он.

Специалисты газораспределительной компании вынуждены каждое утро различными подручными способами выходить на связь с предприятиями, чтобы получить необходимые данные.

"Но не всегда удается связаться и получить необходимые данные, что создает препятствия для сведения баланса газа. Кроме того, возможны и определенные неточности и ошибки, что может привести к штрафным санкциям данным потребителям", - сообщает компания.

В то же время, государство пошло навстречу в данном вопросе потребителям со счетчиками типоразмером G1,6-G6 (потребление менее 10 тыс. куб. м. в год), и внесло изменения в Кодекс ГРС, отменив установления им средств дистанционной передачи данных.

Купить приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у поставщика по своему выбору. Средняя стоимость необходимого оборудования одного узла учета газа составляет около 6 тыс. грн.

Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов по месту функционирования или в Контакт-центре "Хмельницкгаза". Требования к оборудованию и образцы документов размещены на официальном сайте компании в соответствующих разделах.