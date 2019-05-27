 Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Об этом со ссылкой на ITC сообщает БизнесЦензор.

Это означает, что Huawei больше не сможет выпускать устройства под управлением OC Windows.

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а заказы на устройства Huawei с ОС Windows больше не принимаются.

Отдельно говорится, что Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei серии MateBook, которые наряду с моделями других производителей являются самыми видными представителями сегмента ноутбуков под управлением Windows.

Кроме того, работа сервисов Huawei, интегрированных со службами Windows, также была нарушена из-за прекращения поддержки со стороны Microsoft. В китайском офисе Microsoft и Huawei отказалась комментировать эту информацию.

На прошлой неделе Huawei заявила, что будет готова перевести устройства на собственную ОС Hongmeng, которая создается для самых разных устройств, включая мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и телевизоры, уже осенью этого года. Но сделать это производитель решится только в том случае, если вариантов продолжить использовать Windows и Android не будет.

Правительство США внесло Huawei в черный список компаний, с которыми американским фирмам запрещено вести бизнес.

После этого от сотрудничества с китайской компанией отказались компании Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и другие производители.