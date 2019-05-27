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 Нацбанк выделил пяти банкам рефинансирование на 4,2 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 24 мая удовлетворил заявки пяти банков на общую сумму 4,23 млрд грн по ставке 17,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 14 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем тендере 10 мая Национальный банк удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 3,13 млрд грн по процентной ставке в размере 17,5% годовых сроком на 14 дней.

Напомним, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности. Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю – тендер по предоставлению ликвидности, вторую – размещение депозитных сертификатов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129051
 
 
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