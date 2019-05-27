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 Цены на автогаз в крупных сетях АЗС снизились еще на 10-40 копеек (обновлено)

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС по стране снизилась на 4 копейки за литр – до 13,40 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, группа "Приват", владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 12-15 копеек – до 12,94-12,88 грн/л.

В сети Glusco автогаз подешевел на 16 копеек – до 12,99 грн/л.

KLO и "Укргаздобыча" опустили цену ресурса на 16 и 20 коп./л соответственно.

Отметим, автогаз в розничных сетях начал дешеветь с 22 мая. За этот период средняя цена опустилась на 10 коп./л

В частности, на АЗС KLO в Киеве газ подешевел на 20 коп./л, до 13,69 грн/л, на "БРСМ-Нафта" – на 10 коп./л, до 13,29 грн/л. Операторы AMIC и Glusco снизили цены до 13,19 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно, передает Нефтерынок.

На станциях тернопольского оператора "Автотехсервис" сжиженный газ подешевел на 40 копеек – до 13,30 грн/л, харьковского U.GO (АЗС АО "Укргаздобыча") – на 15 коп./л, до 12,95 грн/л.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129050
 
 
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