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 Беларусь вернула РФ более 80 тысяч тонн грязной нефти

К настоящему моменту Беларусь вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода ("Дружба") в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС "Мозырь" после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти", - сообщает концерн.

Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении идет в плановом режиме согласно графикам прокачки, добавили в концерне. Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой.

ОАО "Нафтан", уточнили в "Белнефтехиме", работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут-Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Вытеснение некачественной нефти реверсом предусмотрено "дорожной картой" по восстановлению транзита российской нефти в Европу, который в минувшую пятницу окончательно согласовали вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

По оценке концерна "Белнефтехим", на территории Беларуси в трубопроводах скопилось не менее 1,2 млн тонн загрязненной хлоридами нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129029
 
 
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