 Канада завершила проверку системы контроля производства мяса птицы в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает БизнесЦензор.

Во время работы в Украине канадские эксперты побывали во Львовской, Черкасской, Волынской, Винницкой и Киевской областях. В частности, представители миссии посетили Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, пограничный инспекционный пост в Волынской области, региональную лабораторию в Львовской области, ферму в Черкасской области, птицефабрику в Винницкой и мощность по переработке птицы в Киевской области.

Отмечается, что в ходе визита в Украину представители миссии ознакомились с функциями и полномочиями Госпотребслужбы и ее территориальных органов, системой государственных лабораторий, системой государственного контроля за болезнями птицы, в частности - государственной программой наблюдения за гриппом птицы и болезнью Ньюкасла.

Также эксперты изучили работу государственной лабораторной сети по диагностике болезней птицы, опыт проведения мероприятий при ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и других инфекционных болезней птицы в Украине в предыдущие годы.

Особое внимание было уделено вопросам осуществления официального контроля за соблюдением требований биобезопасности на мощностях по выращиванию птицы, системе сертификации продукции и прослеживаемости живой птицы, системе инспектирования мяса птицы и программе мониторинга микробиологических показателей, остатков химических веществ.

По результатам работы миссии будет составлен официальный отчет и проведен анализ рисков и принято решение относительно соответствия украинской системы государственного контроля за производством мяса птицы и здоровьем птицы канадским требованиям.