 "Кернел" Веревского получил $26 миллионов квартальной прибыли

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету на сайте компании, ее выручка в январе-марте выросла на 48% - до $802,5 млн, что обусловлено ростом квартальных продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зерна и подсолнечного масла, EBITDA сократилась на 24% - до $55,3 млн.

В целом за девять месяцев 2019 ФГ чистая прибыль "Кернела" выросла в 3,7 раза - до $189,9 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 ФГ.

Выручка увеличилась в 1,9 раза - до $3,058 млрд, а показатель EBITDA - на 45% и составил $285,2 млн.

Выручка от продаж наливного масла за третий квартал 2019 ФГ возросла на 27% - до $335,3 млн, бутилированного - на 2%, до $29,8 млн. Выручка от продаж зерна за этот период увеличилась в 2,6 раза - до $617,1 млн, от хранения сельхозкультур - на 18%, $12,6 млн, от услуг по перевалке в экспортных терминалах сократилась на 2% - до $12,7 млн.

Выручка от продаж наливного масла за девять месяцев 2019 ФГ увелилась на 15% - до $1,004 млрд, бутилированного - на 3%, $97,9 млн. Выручка от продаж зерна за этот период возросла в 3,9 раза и составила $2,309 млрд, от услуг по перевалке в экспортных терминалах сократилась на 5% - до $36,6 млн, от хранения сельхозкультур - на 5%, до $64,5 млн.

В структуре выручки внутригрупповые расчеты "Кернел" выросли за третий квартал 2019 ФГ в 2,6 раза – до $361,8 млн, за девять месяцев 2019 ФГ – в 2,1 раза, до $935,3 млн.

Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 марта 2019 ФГ составило 2,5 против 3 по состоянию на аналогичную дату 2018 ФГ.

В отчете компании отмечается, что "Кернел" 25 апреля 2019 года выплатил дивиденды в размере $20,5 млн, утвержденных общим собранием акционеров 10 декабря 2018 года.

Кроме того, в мае "Кернел" завершил весеннюю посевную кампанию, засеяв более 513 тыс. га, в том числе около 232 тыс. га кукурузой, 137 тыс. га подсолнечником и 97 тыс. га пшеницей.

"Последние погодные условия были благоприятными как для озимых, так и для яровых культур. Это заставляет нас ожидать относительно сильного урожай пшеницы, ячменя и рапса для страны в целом и для "Кернел" в частности, хотя некоторая неопределенность все еще сохраняется в отношении кукурузы, подсолнечника и соя", - заметили в агрохолдинге.

"Кернел" завершил 2018 финансовый год (июль-2017 - июнь-2018) с чистой прибылью в $55,95 млн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".