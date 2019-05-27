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Все про:Госказначейство (120) НДС (214)

 Госказначейство перечислило 3 миллиарда бюджетного возмещения НДС

Государственная казначейская служба 24 мая перечислила 3,018 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Наибольшие суммы возмещения казначейство перечислило Криворожскому горно-металлургическому комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" – 708 млн грн, "АДМ Трейдинг Украина" – 283,5 млн грн, "Сантрейд" – почти 228 млн грн, "ЛДК Украина" – 107,4 млн грн.

Всего 24 мая бюджетное возмещение получили 498 компаний.

В целом ГКС с начала мая возместила 6,8 млрд грн НДС, свидетельствуют данные ведомства.

Как сообщалось, бюджетное возмещение НДС в апреле снизилось до 11,826 млрд грн по сравнению с мартовскими 12,6 млрд грн, а в целом за январь-апрель возмещение указанного налога достигло 57,19 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129012
 
 
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