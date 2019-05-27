 Renault подтвердила возможное слияние с Fiat Chrysler

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Французский концерн получил соответствующее предложение и, как отмечается в пресс-релизе, назначил встречу совета директоров на сегодняшнее утро для обсуждения сделки. Об итогах заседания компания обещает сообщить сразу после его окончания.

В воскресенье стало известно, что Renault и FCA уже несколько месяцев ведут переговоры о налаживании совместного производства. Но в какой-то момент стороны решили пойти еще дальше и перешли к обсуждению полноценного слияния. При этом FCA в таком случае войдет в состав альянса.

Новый автогигант будет доминировать на мировом рынке, сместив с первого места по количеству проданных авто Volkswagen Group. Общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей, в то время как у немецкого концерна — 10,8 млн.