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 Корпоративные отношения, Макроэкономика
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 Renault подтвердила возможное слияние с Fiat Chrysler

Renault Group подтвердила в понедельник, 27 мая, что ведет переговоры о возможном слиянии с FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Французский концерн получил соответствующее предложение и, как отмечается в пресс-релизе, назначил встречу совета директоров на сегодняшнее утро для обсуждения сделки. Об итогах заседания компания обещает сообщить сразу после его окончания.

В воскресенье стало известно, что Renault и FCA уже несколько месяцев ведут переговоры о налаживании совместного производства. Но в какой-то момент стороны решили пойти еще дальше и перешли к обсуждению полноценного слияния. При этом FCA в таком случае войдет в состав альянса.

Новый автогигант будет доминировать на мировом рынке, сместив с первого места по количеству проданных авто Volkswagen Group. Общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей, в то время как у немецкого концерна — 10,8 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129009
 
 
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