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 Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $30 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129003
 
 
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Затишье перед бурей! Скоро если не Беня Бабломойский дефолт объявит, то Зеленский до дефолта доведет! Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза - Цензор.НЕТ 304
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Хто всравсь?- Невистка! Сколько Порох набрал и куда все пошло - это военная тайна!
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Неужели поняли, что укрепление гривни - это плохо для экономики???
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БизнесЦензорНовостиФинансыНацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза
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