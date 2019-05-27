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 Курс биткойна поднялся до максимума за год

Курс биткойна активно растет на торгах в понедельник и достиг максимальной отметки с мая 2018 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна увеличился в ходе торгов на 2,1%, до $8804,6.

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в $268,1 млрд, это максимальное значение с начала августа 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128998
 
 
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