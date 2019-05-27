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Все про:Китай (993) США (2152) Трамп (340)

 Трамп уверен в победе в торговой войне над Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "прозрели" и не намерены более терпеть поражение в торговых войнах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Подлинная торговая война началась еще 30 лет назад, и мы ее проиграли. Наступила новая светлая Эра, Эра Прозрения. Больше мы не проиграем!", - написал Трамп в своем Twitter.

США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом министерство торговли США приняло решение внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128983
 
 
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