 Нефть продолжает дешеветь после резкого падения на прошлой неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,5 (0,07%) - до $68,54 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,93 (1,37%) и составляла на закрытие $68,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,30 (0,51%) - до $58,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,72 (1,24%), до $58,63 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.