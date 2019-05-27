 Зеленский должен объявить дефолт Украины, – Коломойский

Об этом Коломойский заявил в интервью Financial Times, сообщает БизнесЦензор.
"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция", - сказал Коломойский. "Это пример для Украины", - добавил он.
Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не смогла погасить кредит МВФ, хотя и временно.
Украине нужны кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта. Учитывая, что платежи по долгу достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский думает, что Украине нечего бояться, даже если она не выполнит своих обязательств.
"Сколько раз в Аргентине был дефолт? (….) И что, они реструктурировали его. Это нормально", - сказал Коломойский.
Коломойский заявил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинцы хотят отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии и безудержной коррупции, которую избиратели назвали своей главной причиной голосования за комика.
"Если Зеленский послушает (Запад) и не примет своих решений, он в итоге будет похож на Порошенко. У него будут те же цифры голосования - 5, 10 или 15 вместо 73%", - сказал Коломойский.
"Украинцам плевать на Коломойского ... Никто не интересуется красной линией Запада", - считает он.
Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за страдания страны во время ее борьбы с Россией.
"Это ваша игра, ваша геополитика", - сказал он. "Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил Коломойский.
и тишина, рынок не шелохнулся
"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", - говорится в исследовании аналитиков JP Morgan.
- Что такое, почему не спишь?
- Я Изе 200 долларов должен, а отдать нечем.
Жена встает, подходит к телефону, набирает Изю.
- Алло, это Изя? Это Сара, жена Авраама. Он тебе 200 долларов должен? Так вот, отдать он их не сможет, у него нет денег. Спокойной ночи.
Ложится в постель, и обращается к мужу:
- Спи, теперь пускай он ворочается.
А те, що дефолт вигідний самому Коломойському, то це так, бо всі підприємства України будуть коштувати копійки і Коломойша скупить всю Україну оптом.
просто б здали країну пуйлу,
бо ніщо б не працювало, навіть калічно як зараз
клепай вату - живи пи..дато!
хороший ватинк - дохлый ватинк!
не ліз би до державних грошей
і займався своїми справами.
так ні.. вся сутність олігарха вилазить..
без державних грошей олігархи жити не можуть..
И искажение фактов, Греция как раз то выполнила все программы МВФ и им списали часть кредитов.Беня забыл сказать что в момет дефолта бедные бнднеют, а боготые багатеют.
И забыл сказать про дефолт в Венесуеле например.
Если не "возвращать" Бене "долг" за Приватбанк - никакого дефолта не нужно.
Ну а если Беня "отожмет" себе мифические "долги" за Приват - тогда да, здравствуй дефолт.
Тем не менее, они считают рейтинг Украины стабильным и предпосылок для дефолта не видят.
Даже Зе заявил что Украина в состоянии не брать следующий транш от МВФ - т.е. деньги есть. Пока их Беня не высосал.
На данный момент Коломойский со своей идеей о дефолте и со своими рычагами давления на СМИ, на дибилов (73) Зеленского - продвигая эту тему- представляет для нас, для быдущего страны большую угрозу
Людмила Ксенз 14:47, 6 ноября 2018
Ура!
Долой Порошенко, да здравствует дефолт!
и после разрыва Украиной всех отношений с МВФ и прочими банками, на белом коне появляется он - Беня Коломойский, единственный кредитор Украины, который в очередной раз будет крутить наперстки перед носом населения с вопросом "угадай, под каким наперстком кредит"?..
Во всём мире проблемные территории лечат офшорными зонами.
В Британии это Британские Виргинские Острова и Каймановы Острова - с их знаменитыми на весь мир банками где хранят свои сбережения пол - Америки это Грит Кайман.
Землю продавать не нужно, а будет более разумно вкинуть её в офшорное владение.
Самый знаменитый офшор это Королевство Монако - куда весь мир вкидывает безвоздмезно многие миллиарды долларов, а купить землю в Монако возможно только при личной встрече с принцем и за его мокрой подписью.
И как вы знаете, любые политические партии и движения в офшорных зонах категорически запрещены, центральная власть страны получает только лишь диведенты с этих мест.
Таким же образом можно и вернуть окупированный Крым - в теневом правительстве для этого нужно законодательно закрепить закон - что в случае возвращения Крыма в Украину, Крым будет объявлен офшором лет на 150. Уверен что после этого крымчаки сами будут проводить на день по 20 референдумов чтобы вернуться из говна в Украину. Также не забываем что вся крымская вата в этом случае будет де-активирована, потому что любая политика в офшоре категорически запрещена законом центра.
Your Jimmy Hill
Про дефолт вещает только Беня.