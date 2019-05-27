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 Власть, Финансы, Макроэкономика
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Все про:дефолт (22) Зеленский (53) Коломойский (731) МВФ (979)

 Зеленский должен объявить дефолт Украины, – Коломойский

Президент Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции, отвергнув программу жесткой экономии Международного валютного фонда, и объявить дефолт по внешнему долгу, считает олигарх Игорь Коломойский.

Об этом Коломойский заявил в интервью Financial Times, сообщает БизнесЦензор.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция", - сказал Коломойский. "Это пример для Украины", - добавил он.

Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не смогла погасить кредит МВФ, хотя и временно.

Украине нужны кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта. Учитывая, что платежи по долгу достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский думает, что Украине нечего бояться, даже если она не выполнит своих обязательств.

"Сколько раз в Аргентине был дефолт? (….) И что, они реструктурировали его. Это нормально", - сказал Коломойский.

Коломойский заявил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинцы хотят отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии и безудержной коррупции, которую избиратели назвали своей главной причиной голосования за комика.

"Если Зеленский послушает (Запад) и не примет своих решений, он в итоге будет похож на Порошенко. У него будут те же цифры голосования - 5, 10 или 15 вместо 73%", - сказал Коломойский.

"Украинцам плевать на Коломойского ... Никто не интересуется красной линией Запада", - считает он.

Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за страдания страны во время ее борьбы с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика", - сказал он. "Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил Коломойский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128977
 
   
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 Топ комментарии
 
Коломойський мудак, бо Греція це член Євросоюзу, а Україна ні і тому Україні не варто викабєліватися перед донорами.
А те, що дефолт вигідний самому Коломойському, то це так, бо всі підприємства України будуть коштувати копійки і Коломойша скупить всю Україну оптом.
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Беня, если ты банкрот, не тяни за собой Украину.
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Звісно тягнути буде Беня. Так як він вміє із України.
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А чому Зеленський має оголошувати дефолт? Хто він такий щоб це робити? Якщо Бєні це потрібно - нехай і оголошує. А Зеленський хай ліпше поставить свічку до синагоги аби гримуча суміш ватяників та патріотів, із його 73%, не почала вимагати відповіді на запитання раніше аніж Вова призначить собі начальника охорони.
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Бідні, бо дурні????? Країна в кризі, борг - 61% ВВП!!!!!!!!!!!!! МВФ зупинило "співпрацю" і змушує Україну випускати ОВГЗ під 15 - 16%в гривні (corr"d), ще більше занурюючи країну в борги!!!! Чому МВФ не дає "дешеві кредиті" і що з цим робити???? Диванні петріоти є серед вас економісти???
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Ти б краще про допомогу психіатра волав.
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Це тільки в римлян " в споре рождается истина"(С), в наших петріотів може "народитися" тільки купа лайна!
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О-о-о-о стільки з тебе полізло цих кусків !!!!!! Рекомендуєш цілувати черевики путєну , так беня і без твоєї поради вирішив це зробити вустами 95 кварталу .
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Де логіка??? "Менеджери Ахметова" завели у владу Пашку Губарева, а Група Приват кинула ресурс на захист Дніпра? Включайте мізки, бо "Путен нападе" вже не актуально!!!
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+обслуживание госдолга под 7.75% годовых + 15% от ростав ввп при росте более 3% в год, а если рост выше 4% , то 20 %от роста ввп. т.е. приблизительно 10% годовых на обслуживание госдолга. какой процент считается нормальным при кредитовании на такие суммы? 3?5?
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Кредити МВФ 2-3 %, а в спекулянтів - 6 %!!!! То чому МВФ змушує нас звертатися до спекулянтів, які, до речі, наситили наш валютний ринок, настільки, що доллар зараз по обмінниках 26.15 (apx)?
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ну тогда закономерно встает вопрос,в чьих интересах действовала команда,которая подписала реструктуризацию на таких условиях. и по случайному совпадению,один из кредиторов-спекулянтов является управляющим слепым трастом. ну не красота ли?
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26.15 говорит о "весе" бени

и тишина, рынок не шелохнулся
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А ты продолжай, почему МВФ остановило сотрудничество? Может потому что 1 придурок начал кричать: все разгоним, все разрушим? И если ты такой великий экономист, то ты продолжай свой рассказ, к чему приведет дефолт. Расскажи про обесценивание гривны. Замораживание любых соц выплат, минималки и т.п. Отток инвестиционного капитала. Рост безработицы, инфляции. Ведь списать тебе никто ничего не спишет, возможна раструктуризация и только. Давай ты все рассказывай, ведь ты же не диванный экономист.
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Ну то ти тоді вивчай:

"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", - говорится в исследовании аналитиков JP Morgan.
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Еврейская семья. Поздний вечер. Авраам ворочается, не может заснуть. Его жена спрашивает:
- Что такое, почему не спишь?
- Я Изе 200 долларов должен, а отдать нечем.
Жена встает, подходит к телефону, набирает Изю.
- Алло, это Изя? Это Сара, жена Авраама. Он тебе 200 долларов должен? Так вот, отдать он их не сможет, у него нет денег. Спокойной ночи.
Ложится в постель, и обращается к мужу:
- Спи, теперь пускай он ворочается.
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Економіці Греції дефолт був до спини, бо її витягував Евросоюз, Україну хто буде тянути Бєня?
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Звісно тягнути буде Беня. Так як він вміє із України.
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Зеленский должен.... а вот и пошли прямые приказы, от "независимого" президента.
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Коломойський мудак, бо Греція це член Євросоюзу, а Україна ні і тому Україні не варто викабєліватися перед донорами.
А те, що дефолт вигідний самому Коломойському, то це так, бо всі підприємства України будуть коштувати копійки і Коломойша скупить всю Україну оптом.
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Україну вже давно скупили за копійки Ахметови, Фірташи, Жеваги, Порошенки, Пінчуки.
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Коломойского пропустил, с Фуксом и Боголюбовым.
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дурня повна..
просто б здали країну пуйлу,
бо ніщо б не працювало, навіть калічно як зараз
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россия параша - победа будет наша!
клепай вату - живи пи..дато!
хороший ватинк - дохлый ватинк!
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Ну понятно, бене пофиг, а что будет с гривной, он почему то не говорит....
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"так недостанься ты никому" это пунктик бени - психиатрия
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не говорит, потому что у него нет гривны
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Йому не пофіг - йому вигідно. Гривня впаде, купа підприємств зупиниться і він всі їх за копійки (за гривні) повикупає.
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Беня, если ты банкрот, не тяни за собой Украину.
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сидів би коломойський собі тихенько,
не ліз би до державних грошей
і займався своїми справами.

так ні.. вся сутність олігарха вилазить..
без державних грошей олігархи жити не можуть..
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Я так понимаю идет обработка стада.
И искажение фактов, Греция как раз то выполнила все программы МВФ и им списали часть кредитов.Беня забыл сказать что в момет дефолта бедные бнднеют, а боготые багатеют.
И забыл сказать про дефолт в Венесуеле например.
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И Греция дефолт не объявляла, надо с этого начать
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Є......ся ви током в 3 Кв зазомбовані зєлєбєні . Може тоді дійде до вашого курячого інтелекту той жах який вам куркоголовмим пропонує "сірий президент" бєня !!! Дефолт . Де ви тоді братимете гроші на їжу , на операцію , на погашення боргів , на комуналку ??? Зєлєбні безголові скажіть !!! Бєня поділиться ??? Ага щас ! Його менталітет заточений наз багачення себе , а не на допомогу дурним зазєлям .
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Вообще предпосылок для дефолта нет. Кредитный рейтинг у Украины нормальный, прогноз стабильный, никакого преддефолтного состояния рейтинговые агентства не фиксируют.
Если не "возвращать" Бене "долг" за Приватбанк - никакого дефолта не нужно.
Ну а если Беня "отожмет" себе мифические "долги" за Приват - тогда да, здравствуй дефолт.
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Мировые рейтинговые агентства лучше тебя в курсе по поводу выплат.
Тем не менее, они считают рейтинг Украины стабильным и предпосылок для дефолта не видят.
Даже Зе заявил что Украина в состоянии не брать следующий транш от МВФ - т.е. деньги есть. Пока их Беня не высосал.
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Дефолт не потрібний, але МВФ вимагає "либерализировать" ціни на газ, або не дасть грошей! Це шантаж! Беня робить те ж саме! Тому він олігарх, а ви (і ми) ні!
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МВ предлагает либерализовать цены на газ, а Беня планирует украсть несколько миллиардов долларов из бюджета - это "то же самое"?
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Чи не за велика в вас фантазія? Як розмовляти з МВФ??? Пам'ятаєте, який був тариф за опалення???
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МВФ дает кредит под 3%. Не нравится - не бери, никто не заставляет.
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Quod erat demonstrandum, как говорится что и требовалось доказать Зеленский должен объявить дефолт Украины, – Коломойский - Цензор.НЕТ 7416 Истинная цель Коломойского запустить в Украине процесс дефолта! Но нам, в отличии от Греции никто давать для рефинансирования экономики страны 200 млрд. долл. США не будет и это будет начало глубочайшего кризиса и стагнации.
На данный момент Коломойский со своей идеей о дефолте и со своими рычагами давления на СМИ, на дибилов (73) Зеленского - продвигая эту тему- представляет для нас, для быдущего страны большую угрозу
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Формулювання має бути таким " Бєня сьогодні становить найбільшу загрозу для суверенітету України " .
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А давно Гройсман волал,что если не дадут транш 500 млн; то страну ожидает дефолт,то же самое и Порошенко обращался к Богу,чтобы получить транш.В общем дилема для страны, это как у кошки,что больнее рубить хвост по частям,мучая её,или одним махом, один раз отрубить,выхода нет, за 5 лет не подняли экономику,за год ясное дело, ее не подымешь,дефолт на горизонте,правильно говорит Коломойский,а для этого надо полностью провести аудит всего,в том числе и нацбанка,сколько там бумаг внутреннего займа под очень большие % и сколько валюты,скорее всего,там остались одни бумаги.
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Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн
Людмила Ксенз 14:47, 6 ноября 2018
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Дякую за посилання! Так Барига і є одним зі спекулянтів, що наживаються на ОВГЗ!
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Этот поц еще сделает пару таких заявлений, потом его собачка багдан гавкнет пару раз и писец, те немногие кто инвестировал начнут бало выводить а те кто давал в долг требовать его погашения, это обычный инстинкт самосохранения, и все, писец, наш народец побежит штурмовать банки а банкоматы, доллар полетит и опа, и никакой дефолт оглашать не надо будет.
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чьто делает гражданин Израиля каламойский в Украине? беня, чючело сганое, ехай со своими советами в Тель-Авив.
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Ура!
Ура!
Долой Порошенко, да здравствует дефолт!
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Нужно арестовать Коломойского и посадить на 10 лет.
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Ага, дефолт...
и после разрыва Украиной всех отношений с МВФ и прочими банками, на белом коне появляется он - Беня Коломойский, единственный кредитор Украины, который в очередной раз будет крутить наперстки перед носом населения с вопросом "угадай, под каким наперстком кредит"?..
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"Хороший" совет. Только последствия советчик не указал из-за отсутствия каких-либо признаков серьезных реформ в Украине. Он "забыл", что на следующий день после дефолта в России в 1998 году рубль обвалился сразу в четыре раза, а до настоящего времени - суммарно в 10 раз. Со всеми вытекающими - безумным ростом цен, падением зарплат и пенсий. Но ему-то это по фиг. Его все основные активы давно не в Украине и в твердой валюте. Последние несколько миллиардов доскребет из тощей заначки государства и свалит. Правда валить ему особо некуда, разве,что к Путину.Тот возьмет, правда обдерет, как "липку", оставив немного на жизнь. Но все же лучше, чем коротать свой век в американской тюрьме, а в Израиле и своих абрамовичей хватает.
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интересно, если каламойша будет давать советы премьер министру Израиля, тот его пошлет на пять или на три буквы?
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ИДЕЯ конечно хорошая, НО мы не Греция!?, НО попробовать списать долги С Украины можно попытаться, УЧИТЫВАЯ наше положение в стране - ВОЙНА с соседом агрессором, КОТОРЫЙ всячески игнорирует все мировые законы И положения, АВОСЬ И ПРОЙДЁТ.
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"АВОСЬ" - це ви про Будапештський Меморандум???? НІ, краще підняти ціни на газ для населення (сарказм)….
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Во первых Коломойский - МУДАК, и до мастер - класса ему очень далеко.
Во всём мире проблемные территории лечат офшорными зонами.
В Британии это Британские Виргинские Острова и Каймановы Острова - с их знаменитыми на весь мир банками где хранят свои сбережения пол - Америки это Грит Кайман.
Землю продавать не нужно, а будет более разумно вкинуть её в офшорное владение.
Самый знаменитый офшор это Королевство Монако - куда весь мир вкидывает безвоздмезно многие миллиарды долларов, а купить землю в Монако возможно только при личной встрече с принцем и за его мокрой подписью.
И как вы знаете, любые политические партии и движения в офшорных зонах категорически запрещены, центральная власть страны получает только лишь диведенты с этих мест.
Таким же образом можно и вернуть окупированный Крым - в теневом правительстве для этого нужно законодательно закрепить закон - что в случае возвращения Крыма в Украину, Крым будет объявлен офшором лет на 150. Уверен что после этого крымчаки сами будут проводить на день по 20 референдумов чтобы вернуться из говна в Украину. Также не забываем что вся крымская вата в этом случае будет де-активирована, потому что любая политика в офшоре категорически запрещена законом центра.
Your Jimmy Hill


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Порохоботы аж с ума сходят на этой ветке. Да, порохоботы, довел ваш Шоколадный Фюрер страну до дефолта. Набирался кредитов как все немецкие актрисы вместе взятые. Еще Яреська реструктурировала долг на кабальных условиях. За пять лет нормальную страну довели до дефолта, а теперь в оппозицию подались.
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до какого дефолта? Международные рейтинговые агентства причин для дефолта не видят.
Про дефолт вещает только Беня.
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"Зеленский должен объявить дефолт Украины, - Коломойский" - Зеленский говорил, что никому ничего не должен, наврал как Порошенко? Коломойский теневой президент.
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Зе "никому ничего не должен" - ну так Коломойский это не "никто", ему как раз должен
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Бєня шахрай. Греція в ЄС. МВФ не списував кредит Греції, її зобовязання погасили з бюджету ЄС, взявши в заставу державні активи(в тому числі землі на побережжі). Таке саме було з Португалією. Там найцінніші землі вже неналежать державі.
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Коломойского надо лишить украинского гражданства, так как двойное гражданство в Украине запрещено, а тройное, это вообще перебор.
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Греция это другая тема, это как отношения детей с отцом алкоголиком, какой ни есть, а он родня. Украина совсем в другой ситуации, только драк этого не понимает, или враг...
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СТО процентов .Пусть отдают те кто 27 лет обваровывал .Нос даю , 75 процентов ЗА ЗЕ-Дефолт .Иначеимя следующего Президента будет тем , кто пообещает ДЕФОЛТ .
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Дешевше повернути з привату 150 мрлд. у бюджет і приват об'явити банкрутом.
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский должен объявить дефолт Украины, – Коломойский
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