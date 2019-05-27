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 Основатель Huawei попросил Китай не вводить санкции против Apple

На вопрос корреспондента Bloomberg по поводу возможных санкций против Apple в ответ на запрет Huawei в США, Чжэнфей сообщил, что считает неправильными ограничительные меры со стороны китайского правительства в адрес производителей iPhone.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Ограничений со стороны КНР не будет. Но если вдруг это произойдет, я буду первым, кто выступит против", - пообещал Чжэнфей.

Бизнесмен признал, что санкции со стороны президента США Дональда Трампа помешают компании, однако Huawei при этом найдет способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.

В середине мая Министерство торговли США поместило Huawei в черный список, объяснив это тем, что китайская компания якобы замешана в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.

Такое решение американский Минторг принял после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

Спустя несколько дней Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США. Министерство торговли выдало компании лицензию на 90 дней, что позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128975
 
 
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