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 Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии, – СМИ

Итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles и французский Renault ведут переговоры о возможном слиянии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с диалогом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Слияние может помочь компаниям устранить некоторые технологические и нормативные проблемы в отрасли. 

Газета The Financial Times сообщила, что переговоры находятся "в продвинутой стадии". Источники газеты отметили, что Fiat позже может вступить в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, что может составить серьезную конкуренцию японскому Nissan. Гарантий, что переговоры перейдут в соглашение, нет, отметили источники.

Reuters отметил, что объединение может включить передачу части капитала. По словам источников, "это нечто больше", нежели просто партнерство. Представители двух компаний отказались от комментариев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128931
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияFiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии, – СМИ
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