 Новый Бескидский туннель окупится в 2042 году, – "Укрзализныця"

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Реализованный железнодорожниками проект выполняет основную социально-экономическую задачу - обеспечивает надежное и безопасное функционирование железнодорожного транспорта в сочетании Львов - Стрый - Чоп - Государственная граница, которая является частью V Критского международного транспортного коридора. Новый Бескидский туннель создает благоприятные условия для развития торговли между Украиной и странами Европы, бесперебойного движения грузо- и пассажиропотоков этим международным транспортным коридором", - отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кроме того, новый двухпутный туннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости движения поездов (грузовых - до 60 км/ч, пассажирских - до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.

"Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский туннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто", - рассказал Кравцов.

Среди грузов, следующих через тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей и металлургической промышленности, а также грузы в контейнерах.

В пассажирском сообщении за год по участку V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8 тыс. 590 пассажирских и пригородных поездов.

В первом квартале 2019 года среднесуточное количество грузовых поездов, следовавших через Бескидский туннель перегоном Лавочное - Мукачево, почти на 19% превышает показатель первого квартала 2018 года.

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