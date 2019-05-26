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 Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $2,284 млрд.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы - опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании - $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

  • Илон Маск (Tesla), $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);
  • Дэвид Заслав (Discovery Inc.), $129 млн (против $42 млн);
  • Найкш Арора (Palo Alto Networks), $125 млн (данные не указаны);
  • Майкл Херд (Oracle), $108 млн ($41 млн);
  • Сафра Кац (Oracle), $108 млн ($41 млн);
  • Джон Леджер (T-Mobile US), $67 млн ($24 млн);
  • Роберт Айгер (The Walt Disney), $66 млн ($36 млн);
  • Джеймс Хеппельманн (PTC), $50 млн ($11 млн);
  • Фабрицио Фрида (Este Lauder), $48 млн ($18 млн);
  • Вивек Шах (J2 Global), $45 млн (данные не указаны).

Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний:

  • Celgene - $263 тыс.;
  • Vertex Pharmaceuticals - $232 тыс.;
  • Facebook - $228 тыс.;
  • Palo Alto Networks - $223 тыс.;
  • Alexion Pharmaceuticals - $223 тыс.;
  • Netflix - $202 тыс;
  • Phillips 66 - $196 тыс.;
  • Servicenow - $192 тыс.;
  • United Therapeutics - $189 тыс.;
  • Anadarko Petroleum - $183 тыс.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128926
 
 
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