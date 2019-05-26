 Instagram внедрил поддержку горизонтальных роликов на платформе IGTV

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В Instagram заявляют, что это изменение вызвано запросами со стороны авторов. Кроме того, некоторые пользователи уже находят горизонтальные ролики на IGTV, но не могут просматривать их в полноэкранном режиме.

Отмечается, что благодаря этому шагу Instagram рассчитывает привлечь на свою видеоплатформу больше авторов. Пока что на IGTV нет инструментов монетизации, таких как есть на YouTube, а крупные рекламодатели не торопятся вступать в партнерские отношения с авторами контента. Учитывая, что большинство авторов в первую очередь ориентируются на YouTube, где доминируют горизонтальные ролики, то для публикации видео на IGTV им приходилось снимать и монтировать дополнительный ролик с тем же контентом. А при отсутствии стимула в виде монетизации далеко не все авторы согласны были тратить на это свое время и ресурсы. Теперь же, с запуском поддержки горизонтальных роликов, Instagram упростит для авторов публикацию своих видео в IGTV, что может привести к росту популярности платформы как среди создателей контента, так и среди зрителей.

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