 "Транснефть" сможет компенсировать ущерб от грязной нефти, – S&P

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Транснефть" сможет компенсировать финансовый ущерб от загрязненной нефти благодаря своей относительно низкой задолженности (показатель средств от операций (FFO) к долгу составляет 61,6% на конец 2018 года), высокой ликвидности, а также потенциальной гибкости дивидендной политики, выкупа акций и будущих объемов капзатрат", — говорится в сообщении агентства.

Рейтинг "Транснефти" в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-", в национальной валюте — на уровне "BBB". "Таким образом, рейтинги "Транснефти" в иностранной и национальной валюте не подвержены влиянию", — пишет агентство.

S&P прогнозирует, что поддержка со стороны российского правительства должна смягчить любое влияние на рейтинги "Транснефти", даже если автономный кредитный профиль компании снизится на одну ступень. Последнее может произойти, если FFO к долгу упадет ниже 45%, или если FFO к долгу окажется в диапазоне 45-60%, но дискреционный денежный поток после капвложений и дивидендов будет сильно отрицательным.

"Общее финансовое влияние на компанию (из-за ситуации с загрязненной нефтью — ред.) еще предстоит подтвердить и высчитать", — пишут в агентстве. При этом S&P прогнозирует, что ущерб будет включать потерю доходов от транспортировки нефти в момент, когда трубопровод не мог быть использован, затраты оборотного капитала и дополнительные эксплуатационные расходы на хранение нефти или альтернативную транспортировку, например, по железной дороге, а также возможные потенциальные штрафы компании.

Проблема с качеством нефти трубопроводе "Дружба", по которому она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку.

Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе, будет "Транснефть".