 Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса для рассмотрения Зеленским

Об этом со ссылкой на сайт президента сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 13:12 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25634 человек.

Инициатором петиции является Александр Василевский. Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Как сообщалось, Андрей Богдан работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

Сам Игорь Коломойский вернулся в Украину 16 мая, он также заявлял в интервью, что помогал Зеленскому советами.

Богдан также дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, а уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Во второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию.

Как писал БизнесЦензор, Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая.