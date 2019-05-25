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 Полеты новых Boeing 737 откладываются из-за проверок прошлых поколений лайнера

Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX займет больше времени из-за необходимости проверки предыдущих моделей лайнеров семейства 737, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США не подвергает сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако, по мнению авиарегулятора, необходима тщательная проверка процедур, к которым прибегают их пилоты в чрезвычайных ситуациях.

Газета подчеркивает, что это необходимо для того, чтобы удостовериться в полной безопасности эксплуатации 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

Газета уточняет, что помимо сертификации обновленного программного обеспечения, подготовленного корпорацией Boeing, ФАУ намерена настоять на введении изменений в подготовке пилотов к эксплуатации лайнеров. Речь идет об экипажах самолетов всего семейства 737.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128849
 
 
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Хитродупі хотіли уникнути повної сертифікації нового літака і видали його за "незначну" модифікацію старої моделі, тепер нехай огрібають.
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БизнесЦензорНовостиТранспортПолеты новых Boeing 737 откладываются из-за проверок прошлых поколений лайнера
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