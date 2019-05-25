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 В Украине планируется строительство 4800 километров дорог

В Украине планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров для этих фондов, сообщила пресс-служба представительства Украины в ЕС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вице-премьер-министр европейской и евро-атлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства, в том числе и стран Восточного партнерства, является реализация проектов в рамках трансъевропейской транспортной сети "Десять-Т инвестиционный план".

На эти проекты потребуется почти 13 млрд евро.

"Все проекты, указанные в плане, требуют почти 13 млрд. евро инвестиций. Планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров для этих фондов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе добавила, что "Украина рассчитывает на поддержку ЕС, а также на своевременное подписание соглашения об общей авиационной зоне, которое даст толчок развитию украинской авиационной промышленности, так как это увеличит количество рейсов и пассажирские перевозки".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128848
 
 
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