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 НАТО впервые за десятилетия меняет военную стратегию

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Генсек НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "ядерную угрозу" со стороны России, которая растет.

По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128843
 
 
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