 НАТО впервые за десятилетия меняет военную стратегию

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Генсек НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "ядерную угрозу" со стороны России, которая растет.

По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".