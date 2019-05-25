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 Зеленского пригласили в Канаду

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на 2 июля в Канаду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оно (приглашение) лично, по крайней мере, по телефону передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - отметил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил посол.

По информации издания, на днях в Администрации президента Украины заявляли, что Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128842
 
 
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Ну, так в Канаді маріхуану "на халяву" видають всім торчкам
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