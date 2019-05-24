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 Uklon отключил водителей на "евробляхах" в Киеве

Украинский сервис заказа такси Uklon отключил от своей системы автомобили на еврономерах.

Об этом сообщил маркетинг-директор Uklon Даниил Ваховский, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Отключила в Киеве евробляхи", - написал Ваховский в Facebook.

С октября 2017 года Uklon перестал подключать к своей системе автомобили Lanos.

Uklon работает в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Чернигове, Белой Церкви, Николаеве и Кривом Роге. Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

Первый заказ в приложении Uklon сделали 25 марта 2010 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128815
 
   
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