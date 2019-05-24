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 Минюст РФ назвал завышенными компенсации суда в Гааге за захваченные в Крыму активы

Российская сторона считает, что компенсации, назначенные международными судами по искам украинских компаний за Крым, завышены.

Об этом заявил замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято. Даже по практике инвестиционных арбитражей, обычно сумма, которую заявляет истец, снижается в три-четыре раза. Вместе с тем, мы видим по тем решениям, которые уже были вынесены, что она фактически не была снижена", – заявил Гальперин.

По словам замминистра, Россия "может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", – считает российский чиновник.

Гальперин отметил, что позиция РФ остается неизменной и в вопросе о том, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

При этом российский чиновник подтвердил, что все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция. Гальперин не уточнил, о каких суммах идет речь.

Как сообщалось, ранее глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести.

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Напомним, в марте постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, захватив активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий в Крыму.

Как сообщали в "Нафтогазе", указанным решением трибунал не определил сумму убытков компании. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. НАК оценивает стоимость экспроприированных в Крыму активов как минимум в $5 млрд.

В феврале Гаагский арбитраж вынес решение в пользу "Приватбанка" по аналогичному спору с РФ, где банк требует компенсации на $1 миллиард.

В прошлом году Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятийотносительно захваченных активов в Крыму, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским. В рамках исполнения решения арбитража связанные с олигархом компании добились ареста имущества "дочек" российских госбанков в Украине.

Ранее Россия заявляла, что не признает признает решения Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний за захваченные активы в оккупированном Крыму.

В частности, в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", – говорил Песков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128813
 
 
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