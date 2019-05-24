 СБУ выявила махинации с недвижимостью через отсутствующих столичных нотариусов

Расследование ведется в рамках уголовного производства от 12 ноября 2018 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно постановлению Днепровского райсуда Киева от 13 мая 2019 года, следователи получили доступ к вещам и документам нотариуса, который имеет свидетельство №4957.

Согласно данным Единого реестра нотариусов, этот нотариус – Андрей Тарасенко. Правоохранители утверждают, что в 2015-2017 годах он 12 раз был за границей, при этом в течение указанного периода в Украине от его имени совершались нотариальные действия.

По этой же причине следователи получили доступ к документам, которые находятся в собственности еще 8 столичных нотариусов. Согласно данным Единого реестра нотариусов, это Оксана Топилко, Евгения Топчий, Инна Шевченко, Светлана Фесик, Алла Шишкина, Денис Щелков и Зоя Шевчук.

Производство в деле состоит из нескольких эпизодов. Один из них – перерегистрация более 8 тыс. кв. м подвала в Севастополе на улице Вакуленчука, 29, корпус 34б. Это здание, которое местные называют "одеколон". Когда-то высотка принадлежала ГП "Конструкторское бюро радиосвязи", затем отошла ООО "Кэпитал форс", совладельцем которого до 2007 года был нынешний первый заместитель председателя СБУ Валерий Маликов.

По данным следствия, подвал стоимостью $6 млн в июне 2018 года кто-то перерегистрировал на других владельцев, воспользовавшись ключом госрегистратора КП по эксплуатации и ремонту жилищного фонда "Жилье-сервис" Ивана Подоляки. При этом самого регистратора в июне-июле 2018 года было в Украине, что может свидетельствовать о двух вещах: либо регистратор вопреки закону дал свой ключ для входа в реестр другому лицу, или система защиты Государственного реестра прав слабая и в нее возможны посторонние вмешательства.

В самом КП по эксплуатации и ремонту жилищного фонда "Жилье-сервис" сообщили, что регистратор Иван Подоляка "ушел в отпуск и из него не вернулся".

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В рамках этого же производства расследуют перепись с ключа регистратора Подоляки квартиры в Киеве на ул. Богдана Хмельницкого, 12 на другого владельца. В других документах это здание фигурирует под номером 12-14, именно оно рухнуло в 2016 году.

В июне 2018 году с ключа Подоляки кто-то отменил право собственности ООО на эту квартиру. Затем частный киевский нотариус Светлана Гембарская зарегистрировала право собственности на квартиру в Киеве за ООО "Специальное конструкторское бюро "Геотехника". Руководителем данного ООО является Борис Петровский – отец замначальника Николаевского отделения полиции Пустомытовского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области Владимира Петровского.

Основанием для регистрационных действий нотариуса стал договор купли-продажи, заключенный между "Геотехникой" и кипрской компанией "Ранокио ​​Лимитед" в июле 2018 года и заверенный той же Гембарской. При этом компания "Ранокио ​​Лимитед" как юридическое лицо прекратила свое существование еще в сентябре 2014 года, впрочем, закон не обязывает нотариусов проверять, является ли кипрская компания действующей.

Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 УК - "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

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