 Евразийская комиссия продлила действие спецпошлины на стальные валки из Украины

Согласно решению ЕЭК, действие пошлины продлено по 25 февраля 2020 года включительно, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение принято по итогам проведения повторного расследования, которое было начато в феврале этого года по заявлению ПАО "Уральский завод тяжелого машиностроения" (ОАО "Уралмашзавод") и было поддержано АО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" и ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения".

По данным ЕЭК, на долю предприятия-заявителя и предприятий, поддержавших заявление, за период с 2015 года по сентябрь (включительно) 2018 года приходилось более 50% объема производства кованых стальных валков для металлопрокатных станов в государствах-членах ЕАЭС.

Согласно февральскому уведомлению ЕЭК о начале повторного расследования, за период с 2015 по 2017 годов объем потребления прокатных валков на рынке ЕАЭС сократился на 7,2%, а по итогам 9 месяцев 2018 года – на 13,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Объем импортных поставок товара из Украины снизился с 2015 по 2017 год на 2,6%. При этом за 9 месяцев 2018 года произошел рост поставок на 29,4%. Одновременно доля импорта валков из Украины в общем объеме импорта товара выросла с 2015 по 2017 год до 62,6% с 55,2%, а за январь-сентябрь 2018 года – увеличилась до 68,7% с 58,4%.

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