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 Госавиаслужба разработала правила в отношении авиационного шума

Госавиаслужба определила требования по пространственному зонированию территории вокруг аэропорта, исходя из условий воздействия авиационного шума

Об этом сообщают Крылья, передает БизнесЦензор.

24 мая 2019 года в Официальном вестнике Украины (№39) опубликован приказ Государственной авиационной службы Украины от 26 марта 2019 №381 "Об утверждении Авиационных правил Украины "Требования к эксплуатанту аэродрома по пространственному зонированию территории вокруг аэропорта исходя из условий воздействия авиационного шума", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 3 мая 2019 под №461/33432.

Авиационными правилами устанавливаются процедуры пространственного зонирования территории вокруг аэропорта с учетом условий авиационного шума, построения карт шума и условия определения показателей авиационного шума на приаэродромной территории во время взлета, полета, посадки воздушных судов и испытания авиационных двигателей, а также определяются меры, направленные на уменьшение и предотвращение негативного воздействия авиационного шума.

Внедрение системы сбалансированного подхода к снижению шума и совершенствование системы надзора за соблюдением установленных требований, определенных авиационными правилами, является еще одним шагом в обеспечении Украиной соответствия международным стандартам по охране окружающей среды от воздействия гражданской авиации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128803
 
 
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