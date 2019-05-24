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 Украинская дочка нидерландского ING Bank направит на дивиденды все 510 миллионов прибыли

ПАО "ИНГ Банк Украина" решило направить на выплату дивидендов акционерам 510,98 млн грн по итогам работы в 2018 году по сравнению с 190,172 млн грн годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 17 апреля. Дивиденды будут выплачиваться в период до 6 октября 2019 года.

Чистая прибыль банка в 2018 году составила 510,98 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года "ИНГ Банка Украина" направил на выплату дивидендов 190,17 млн грн.

"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером к 1 января 2019 года оставался ING Bank N.V.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года "ИНГ Банк Украина" по размеру чистых активов занимал 21 место (11,35 млрд грн) среди 77 действовавших украинских банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128797
 
 
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