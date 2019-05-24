 ЦИК установил размер залога для кандидатов в депутаты

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
На сайте ЦИК обнародован номер специального счета Центризбиркома.
Размер денежного залога составляет: для партии, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе – 4 млн 173 тыс. грн; для партии, выдвинувшей кандидата в депутаты в одномандатном округе, а также для кандидата, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения - 41 тыс. 730 грн.
Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.