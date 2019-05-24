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 ЦИК установил размер залога для кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для кандидатов в народные депутаты Украины и открыла счет для зачисления соответствующих средств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На сайте ЦИК обнародован номер специального счета Центризбиркома.

Размер денежного залога составляет: для партии, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе – 4 млн 173 тыс. грн; для партии, выдвинувшей кандидата в депутаты в одномандатном округе, а также для кандидата, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения - 41 тыс. 730 грн.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128794
 
 
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