 Банк "Львов" увеличит уставный капитал на 100 миллионов

Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, вопрос об увеличении уставного капитала внесен в повестку дня собрания акционеров, намеченного на 25 июня.

В 2018 году швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG (Цюрих) приобрела мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%.

Согласно информации на сайте Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe, остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании.

ResponsAbility Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки.

Банк "Львов" зарегистрирован в 1991 года.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (2,511 млрд грн) банка "Львов" занимал 37 место среди 77 действовавших в стране банков.

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