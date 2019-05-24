 Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника

Об этом сообщил гендиректор "Дельта Вилмар" Юрий Голянич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чумак" – один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине. "Дельта Вилмар" покупает эту компанию полностью", – сказал Голянич.
Топ- менеджер уточнил, что детали сделки будут известны в начале следующей недели.
Согласно информации на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), регулятор согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone Investments Limited (обе – Кипр).
Компания Crestone Investments владеет ООО "Дочерняя компания "Чумак", конечным бенефициаром указан глава Dragon Capital Томаш Фиала.
По данным кипрского реестра, одним с директоров компании Flottotrade Limited является российский бизнесмен Иван Сидорок. По информации на его сайте, он является сооснователем совместного предприятия Wilmar Nizhny Delta с азиатским агропромышленным холдингом Wilmar International Ltd.
Читайте также: "Чумак" впервые за последние годы получил прибыль
"Чумак" является крупнейшим производителем продуктов питания: консервированных овощей, соусов, кетчупов, макарон, майонезов, десертов. Также выпускает продукцию для торговых сетей и HoReCa под СТМ.
Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году составила почти 1,5 млрд грн (+24%), чистый доход вырос в 3,5 раза, до 100,4 млн грн.
ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".
Как сообщалось, в начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital через ООО "Компания "Чумак" приобрести контроль над ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской области), которым она с 2008 года владела совместно со шведской инвесткомпанией East Capital.
"...согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone Investments Limited (обе - Кипр)...."
Сейчас всё именно так: и Фурса и Фиала топят за Пороха против Зели.
"Толи ещё будет ой-йо-йой" !..
Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, - Світовий банк
Об этом сообщает израильский телеканал "9 канал".
"Два не связанных между собой источника рассказали нам, что Коломойский вернулся, потому что ФБР существенно прижало его в Израиле. Объем информации о схематозах олигарха якобы является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский в свое время переехал туда из Швейцарии)", - сказано в сообщении.
В этой связи издание отмечает, что Коломойский вернулся на Украину в надежде, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский, которого он финансово поддерживал во время президентской гонки, не выдаст его США из чувства благодарности.
"Однако очевидно, что американцам такой замысел не нравится. Тем более что по возвращении Коломойский уже успел надавать пинков двум знакомым друга Трампа Рудольфа Джулиани, которые пытались организовать его встречу с Зеленским", - пишет The Newsroom.
Ранее личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани публично призвал новые украинские власти начать в отношении Коломойского расследования, поскольку тот угрожал американским гражданам. Джулиани также порекомендовал Зеленскому избавиться от людей олигарха в своем окружении. Судя по всему, речь идет о личном юристе Коломойского Андрее Богдане, который был назначен на пост главы администрации президента.
"США продолжают "облагать" Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. По нашим данным, два дня назад в Париже у Джулиани был разговор по поводу олигарха не только с главой украинского САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции - неизвестно. Может, обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами", - говорится в статье.
Но лиш одно из них тревожит, унося покой и сон
Когда к "элите приближон, баблом по горло нагружон,
И Кипр так тебе нужон...
Прощай Чумак, останутся приятные воспоминания о тебе.