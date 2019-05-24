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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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Все про:продажа (962) Чумак (5) Dragon Capital (63)

 Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника

Компания "Дельта Вилмар" покупает у инвесткомпании Dragon Capital производителя продуктов питания "Чумак".

Об этом сообщил гендиректор "Дельта Вилмар" Юрий Голянич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чумак" – один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине. "Дельта Вилмар" покупает эту компанию полностью", – сказал Голянич.

Топ- менеджер уточнил, что детали сделки будут известны в начале следующей недели.

Согласно информации на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), регулятор согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone Investments Limited (обе – Кипр).

Компания Crestone Investments владеет ООО "Дочерняя компания "Чумак", конечным бенефициаром указан глава Dragon Capital Томаш Фиала.

По данным кипрского реестра, одним с директоров компании Flottotrade Limited является российский бизнесмен Иван Сидорок. По информации на его сайте, он является сооснователем совместного предприятия Wilmar Nizhny Delta с азиатским агропромышленным холдингом Wilmar International Ltd.

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"Чумак" является крупнейшим производителем продуктов питания: консервированных овощей, соусов, кетчупов, макарон, майонезов, десертов. Также выпускает продукцию для торговых сетей и HoReCa под СТМ.

Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году составила почти 1,5 млрд грн (+24%), чистый доход вырос в 3,5 раза, до 100,4 млн грн.

ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".

Как сообщалось, в начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital через ООО "Компания "Чумак" приобрести контроль над ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской области), которым она с 2008 года владела совместно со шведской инвесткомпанией East Capital.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128792
 
 
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 Топ комментарии
 
Вот что за маразм у нас а не страна. На евробляхах стоимостью всего несколько тысяч долларов зарегистрированный в Польше и Литве ездить нельзя. А заводы и целые концерны стоимостью миллиарды пожайлуста. Тоесть что олигархам можно то рабу зась?
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для бабла немає війни і немає ворога - є лише офшори і прибуток за будь яку ціну !
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вот единственно реальный тест для Зеленского = ликвидировать ВСЕ оффшоры и заставить жирных котов платить налоги в Украине. Остальное - болтовня и клоунада в духе Квартала
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Помню в 2014 году *Чумак* отказались поддержать добровольцев вместо етого высказались в пользу *рузького мира*. Теперь все понятно. Руководство то кацапы. Да еще не платят налоги в Украину так как зарегистрированы в офшорах. И таких компаний в Украине почти все. Зато народ *бут как хотят все до копейки из карманов вытряхивают.
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Кстати, Драгон Кэпитал очень активно топят против Зеленского.
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Да что вы говорите? А я хорошо помню статью, где они так пафосно обличали офшорные компании и как активно комментировали панамское досье, где всплыл офшор Пороха для Ротшильдов. И имеем на выходе - одна кипрская офшорная компания - передала другой кипрской офшорной компании.
"...согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone Investments Limited (обе - Кипр)...."
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Ну значит передоговорились))
Сейчас всё именно так: и Фурса и Фиала топят за Пороха против Зели.
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Не зовсім так, дуже багато своєї продуції Чумак на волонтерських засадах безкоштовно надавав військовим, які прикривали адмінкордон з Кримом, в тому числі такі види продуктів, які особисто я не бачив в жодній торгівельній мережі України. А з рештою згоден...
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А власники підприємств що виробляють молочні продукти "Простоквашино" та "Бур'йонка" щирі українці? Більша частина виробництв підконтрольна московитам, після декомунізації слід провести декацапізацію.
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Вот что за маразм у нас а не страна. На евробляхах стоимостью всего несколько тысяч долларов зарегистрированный в Польше и Литве ездить нельзя. А заводы и целые концерны стоимостью миллиарды пожайлуста. Тоесть что олигархам можно то рабу зась?
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Бізнес може і повинен орієнтуватись на максимізацію прибутків. Це справа законодавців та регуляторів блокувати подібну практику в окремих випадках.
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для бабла немає війни і немає ворога - є лише офшори і прибуток за будь яку ціну !
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вот единственно реальный тест для Зеленского = ликвидировать ВСЕ оффшоры и заставить жирных котов платить налоги в Украине. Остальное - болтовня и клоунада в духе Квартала
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Тогда он должен ликвидировать весь свой бизнес, свою недвижимость (виллы, апартаменты, квартиры и т.д.) 95 квартал, бизнес своих друзей, и весь Бенин бизнес. Сильно вы много от Арлекина хотите.
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а від Свині , протягом останніх 5 років , ви цього не очікували ?
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Ну смотря от какой "Свині". Одна последние 3 года в земле обитованной скрывалась, а две других у него адвокатами работали. Чего от них, мутных схемщиков, еще можно ждать?
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если ТАК не сделает, тогда он просто краснобайское трепло. а его 75% окажутся слепцами, поверившими в болтовню и в многосерийную киношку. Если не прищемить СВОИХ друзей прежде всего - значит , ты не президент всех украинцев, а всего лишь болтун.
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Оно уже влезло! И теперь ему на всё насрать! Оно с первых же минут хамит, нарушает Конституцию и законы, назначает кумовьев и бизнес партнеров, про Бабломоского, собирающегося грабонуть Украину на два миллиарда долларов, ни гу-гу..
"Толи ещё будет ой-йо-йой" !.. Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника - Цензор.НЕТ 4213
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..Он сам долгое время донедавна был совладельцем трёх кацапских кинокомпаний ( платил налоги кацапам ) зарегистрированных на Кипре ,, в оффшоре .
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офшоры ликвидировать? Взорвать Кипр чтоли?Ляпают сами не знают что
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Украинский олигарх Игорь Коломойский спешно покинул Израиль, опасаясь судебного преследования с последующей депортацией в США.

Об этом сообщает израильский телеканал "9 канал".

"Два не связанных между собой источника рассказали нам, что Коломойский вернулся, потому что ФБР существенно прижало его в Израиле. Объем информации о схематозах олигарха якобы является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский в свое время переехал туда из Швейцарии)", - сказано в сообщении.

В этой связи издание отмечает, что Коломойский вернулся на Украину в надежде, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский, которого он финансово поддерживал во время президентской гонки, не выдаст его США из чувства благодарности.

"Однако очевидно, что американцам такой замысел не нравится. Тем более что по возвращении Коломойский уже успел надавать пинков двум знакомым друга Трампа Рудольфа Джулиани, которые пытались организовать его встречу с Зеленским", - пишет The Newsroom.

Ранее личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани публично призвал новые украинские власти начать в отношении Коломойского расследования, поскольку тот угрожал американским гражданам. Джулиани также порекомендовал Зеленскому избавиться от людей олигарха в своем окружении. Судя по всему, речь идет о личном юристе Коломойского Андрее Богдане, который был назначен на пост главы администрации президента.

"США продолжают "облагать" Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. По нашим данным, два дня назад в Париже у Джулиани был разговор по поводу олигарха не только с главой украинского САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции - неизвестно. Может, обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами", - говорится в статье.
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продукция чумака скурвится окончательно...
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Кипр, Кипр... как много у нас иностранных инвестиций
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Офшоров много так хороших и много ласкових имён,
Но лиш одно из них тревожит, унося покой и сон
Когда к "элите приближон, баблом по горло нагружон,
И Кипр так тебе нужон... Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника - Цензор.НЕТ 6669
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Вычеркиваем "Чумак" из списка рентабельных а в последствии и существующих.
Прощай Чумак, останутся приятные воспоминания о тебе.
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокКрупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника
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