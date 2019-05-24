 МВФ не увидел оснований для ускорения роста экономики России

Об этом говорится в заявлении МВФ по завершении миссии сотрудников фонда в РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", – казано в сообщении.

При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза на 2019 год. В апреле прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2019 год составлял 1,6%, на 2020 год – 1,7%.

В МВФ констатируют, что "внешняя поддержка росту ожидается ограниченной, поскольку благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая быстрому росту во время экономического подъема 2000-х, сменилась санкциями, неопределенностью в мировой политике и торговле и снижением цен на нефть".

Руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф на пресс-конференции по итогам работы миссии отметил, что уточненная оценка появится через один-два месяца.

"Но примерно 1,5%. 1,4-1,5-1,6% – это, в принципе, более-менее одинаковый уровень. Мы его видим в качестве уровня темпов роста ВВП", – сказал представитель Фонда.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год равняется 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1,2-1,7%.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале резко замедлился до 0,5% в годовом выражении (на фоне повышения НДС и упреждающего повышения ключевой ставки ЦБ) с 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

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