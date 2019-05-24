 Глава российского "Сбербанка" назвал нереальной продажу украинской дочки

Об этом президент-председатель правления российского "Сбербанка" Герман Греф заявил по итогам годового собрания акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам банкира, недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому сейчас не до этого вопроса.

"Я боюсь, что в ближайшие полгода будет точно не до нас. Потом возможны какие-то консультации, конечно, будем возобновлять попытки (продать, – ред.)", – добавил глава "Сбербанка".

Греф подчеркнул, что украинская "дочка" сейчас находится в хорошем состоянии, остается прибыльной.

Ранее в пятницу финансовый директор, зампред правления "Сбербанка" Александр Морозов заявил журналистам, что украинская "дочка" российского банка достаточно капитализирована и не требует дополнительной ликвидности.

Как сообщалось, украинский "Сбербанк" по итогам 2018 года зафиксировал убыток в размере 7,6 млрд грн.

Напомним, Апелляционный суд Киева в сентябре 2018 года решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства, в том числе и "Сбербанка", в качестве обеспечения иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество в пользу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний.

В отношени "Сбербанка" также продолжают действовать введеные Украиной санкции в виде запрета на вывод капитала.

Ранее интерес к покупке украинского "Сбербанка" проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности "Паритетбанк" и через него - украинскую "дочку" "Сбербанка" РФ.

Изначально власти Беларусии одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная Прокопене компания VP Capital сообщила, что "Паритетбанк" остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь.

Кроме того, у "Сбербанка" была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском "Сбербанке".

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