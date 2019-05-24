 Казахстан приостановил поставки сжиженного газа в Украину, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-контрагентах казахского поставщика, передает БизнесЦензор.

По словам одного из собеседников, казахский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской от российской стороны границы нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", – говорит руководитель трейдерской компании из Киева.

По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.

"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", – отметил собеседник.

По словам источника, ограничения касаются как ресурс для украинских потребителей, так и транзитных объемов.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2018 году "Тенгизшевройл" поставил в Украину 208,3 тыс. тонн сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 года поставки составили 21,5 тыс. тонн (19%). Основные покупатели топлива у казахской компании – WOG, "Надежда", Socar, GT Group, "Автотранс", "Авантаж", ОККО.

Всего из Казахстана за 2018 год импортировано 257 тыс. тонн сжиженного газа (15% от общего объема рынка).

Компания "Тенгизшевройл" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане. Компания принадлежит американским Chevron и ExxonMobil, а также казахстанской "КазМунайГаз".

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Как сообщалось, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" в мае начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля 2019 года.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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