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 Евросоюз ввел единые правила использования дронов

Европейская комиссия приняла правила ЕС по безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правила будут применяться ко всем операторам беспилотных летательных аппаратов - как к профессионалам, так и к тем, кто запускает дронов в целях досуга", - отмечается в коммюнике.

Исполнительная коллегия поясняет, что правила составляют часть Европейской авиационной стратегии, основные цели которой - безопасность полетов и конкурентоспособность авиационной отрасли ЕС.

Комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк назвала новые правила эксплуатации дронов "самыми передовыми в мире". Единые союзные правила в этой сфере особенно актуальны в условиях ЕС, где государственные границы практически незаметны и пересекаются свободно.

С 2020 года операторы дронов должны зарегистрироваться в национальных органах власти. Государства ЕС смогут сами определять "бесполетные зоны", закрытые для полетов дронов с помощью системы спутникового позиционирования - это аэропорты и аэродромы, центры городов и тому подобное.

Эти правила заменят национальные правила государств ЕС. Благодаря регистрации операторов, удаленной идентификации дронов и определению географических зон их нахождения все национальные органы будут иметь возможность предотвращать их неправомерное использование или незаконные действия.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128777
 
 
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