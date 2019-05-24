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 Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске

Компания TE Connectivity, ведущий производитель электронных компонентов для различных отраслей промышленности, решила до конца текущего года закрыть свой завод "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" в Ивано-Франковске, который более 10 лет выпускал кабельную продукцию для ведущих автомобильных брендов.

Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня на предприятии работает около 800 сотрудников, а полное прекращение производства планируется осуществить в несколько этапов и завершить к концу года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В процессе прекращения производства мы постоянно коммуницируем и тесно взаимодействуем с работниками и представителями органов власти в Украине. Мы осознаем, какое влияние это решение окажет на наших сотрудников в Ивано-Франковске, поэтому TE Connectivity обязуется найти решение для каждого сотрудника, которого коснется эта ситуация и предоставить исходную выходную компенсацию, сохранить социальный пакет на период работы и оказывать содействие в трудоустройстве", – сообщили в компании.

В компании пояснили, что решение закрыть завод в Ивано-Франковске принято по "результатам тщательной оценки текущей деятельности TE Connectivity на международном уровне" и с целью оптимизации цепи поставок и более эффективной логистики в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА).

В компании отметили, что в рамках стратегии TE Connectivity и ее Автомобильного направления за счет планируемых изменений ожидается повышение операционной эффективности и усиление конкурентоспособности на авторынке.

"Хотим отдельно подчеркнуть, что ситуация не связана с показателями деятельности предприятия и наших сотрудников в Украине. Мы очень ценим преданность и упорный труд каждого сотрудника. Это решение является частью нашей программы региональной оптимизации в цепи поставок и логистике", – отметили в TE Connectivity.

В компании также сообщили, что мощности украинского завода (оборудование, инструменты, процессы и продукцию) будут перенесены в ряд других стран.

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Напомним, ООО "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" зарегистрировано в 2006 году, а первая очередь завода начала работу в 2008 году.

В 2017 году чистый доход украинской компании составил 243,8 млн грн (годом ранее – 164,5 млн грн), чистая прибыль – 42,65 млн грн.

Корпорация TE Connectivity (до марта 2011 года — Tyco Electronics)  занимает ведущие позиции на рынке в течение 76 лет и является разработчиком и поставщиком кабельной продукции и проводников для автомобильной промышленности, авиакосмической и оборонной промышленности, телекоммуникаций, компьютеров и бытовой электроники по всему миру. Компания насчитывает 80 тыс. сотрудников и работает с клиентами в 140 странах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128772
 
 
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 Топ комментарии
 
Налоги в США и ЕС,что на корпорации,что на домашние хозяйства значительно выше. В данном случае речь вероятно идет об оптимизации бизнеса. Но! Почитайте Томаша Фиалу из DRAGON КАПИТАЛ. Он прямо пишет,в связи с приходом к власти Коломойского начался отток инвесторов.
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Ну налоги не самое страшное. В ЕС и США налоги поболее будут, да и стоимость рабсилы в 5-10 раз выше и ничего, как-то живут. Коррупция, бюрократия, инфраструктура, квалификация рабсилы, рейдеры - во проблемы!
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И что, не почувствовали улучшение финансового климата при новом прЭзиденте? Ай-яй-яй, да как они посмели.
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С такими налогами на зарплату и без надежной взяточнической крыши развивать и содержать бизнес в Украине невозможно.
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Ну налоги не самое страшное. В ЕС и США налоги поболее будут, да и стоимость рабсилы в 5-10 раз выше и ничего, как-то живут. Коррупция, бюрократия, инфраструктура, квалификация рабсилы, рейдеры - во проблемы!
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Какие рейдеры, бюрократия к работающему производству7 Дураскопа пересмотрел?
Бизнес оптимизирует структуру, обычный процесс...
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Ты о чем? Я не про конкретный завод япошек, а про бизнес в Украине.
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Не выдумывайте,нет там такого количества и такого размера косвенных налогов как в Украине
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Ганьба! Не пройшло і 4 дні, а в Україні при новому президентові вже підприємства закриваються!
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Решение про закрытие принималось не менее чем за пол года,а сомнения о целесообразности иметь завод в Украине пришли не раньше чем за год,так что Зеля тут не при чем.
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И что, не почувствовали улучшение финансового климата при новом прЭзиденте? Ай-яй-яй, да как они посмели.
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Пока из чувств поменялось только одно - у потроха чувство безнаказанного воровства сменилось чувством страха оказаться в тюрьме,в остальном смену чувств никто не почувствовал и не почувствует.
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Сходи со своими чувствами к психиатру, может поможет...
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А ТЫ ТИПА ЖДАЛ ЗА 4 ДНЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ СТРАНЫ "ИЗ ЗОЛУШКИ В ПРИНЦЕССУ"? Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 9717
ТОГДА У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ И ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕКТЫ НЕПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ: ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ КАК С ТОЛЬКО ВСТУПИВШИМИ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТАМИ, ТАК И С РЕФОРМАМИ.
НО СДАЕТСЯ МНЕ, ТЫ ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕШЬ, ПРОСТО ЛАЕШЬ ЗА МИСКУ ПОХЛЁБКИ. ИДИ ПЕТИЦИЮ ПОДПИСЫВАЙ ОЧЕРЕДНУЮ - ХОТЬ ЧЕМ-ТО СЕБЯ ЗАЙМИ
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Это ты ждал, но не срослось, кинули вас лохов, хотя не факт что ты с Украины...
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Ніхто не хоче мати справу з клоуном. Бізнес це не **********
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Зачем мне цирк, мне его на службе хватает...
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Налоги в США и ЕС,что на корпорации,что на домашние хозяйства значительно выше. В данном случае речь вероятно идет об оптимизации бизнеса. Но! Почитайте Томаша Фиалу из DRAGON КАПИТАЛ. Он прямо пишет,в связи с приходом к власти Коломойского начался отток инвесторов.
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Вьі тут, понимаете-ли, зразу творите, а suckers зп в 4К ждут…, а еще и снижения комуналки Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 452
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Та не то слово -раніше просто неможливо було відбитись від інвесторів - вони просто перли і перли з мільйонами та мільярдами.
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Да. Инвесторы активно скупали гособлигации Украины. А сейчас начинают активно из них выходить. Это если вы вообще понимаете о чем говорится.
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Вот они, жывотворящие результаты выбора Зели!
Гм...
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Да не придет никакой инвестор в Украину с такими налогами. Кроме того кроме налогов еще нужно заплатить в несколько раз большую сумму за крышу, за разрешения, за проверяющим и тд.
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Да нет в мире таких "инвесторов" что бы создали в Украине коммунистический капиталистический рай! Страну может поднять только его собственное население! А для этого нужен доступ к средствам производства (попробуйте получить хотя бы землю, откусив кусочек у косюков и бахматюков), попробуйте продать произведённую продукцию (супер-пупер маркеты с "индивидуальной трудовой деятельностью" не работают!), запутанная система администрирования бизнеса, на чем собственно и держится коррупция и наезды гос-чиновников.
Вот эти вопросы нужно решить! Но систему Бабломойских обслуживают Быдлогданы (сейчас сидит на Банковой, если кто не въехал...) и им конкуренты не нужны, доход потеряют.
Но идиоты в очередной раз выбрали миллионера который как и они сами постоянно чешет репу как заплатить за комуналку, как дотянуть до следующей зарплаты следующего перечисления в офшор... "Горбатого могила исправит" Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 349
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це ті великі "бізнесмени-інвестори" , що рванули свого часу в Україну за безкоштовною робочою силою ?
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С них денег потребовали, к бабке не ходи.
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А все из-за того, что у нас очень дорогая электроэнергия и с июля она станет еще дороже. И, вообще, у нас очень дорогие любые материальные ресурсы. Потому что все вокруг схвачено олигархами. А олигархи своей прибыли не упустят. Если возить уголь с Донбасса через Роттердам, то электроэнергия становится золотая. И никакой альтернативы нет, потому что почти все облэнерго принадлежат одному феодалу - Ахметову. И газ дорогой, потому что почти все облгазы принадлежат одному феодалу - Фирташу. От такого феодализма скоро все убегут.
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Надо просто национализировать ДТЭК и облгазы и все опять станет на свои места. И тарифы будут умеренные и иностранный бизнес начнет возвращаться.
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А только-ж недавно там власть бегала и слюни пускала, выхваляясь, "Вот она какая сторона родная" , вот как к нам "инвестиции" то припёрли... Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 9156
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БизнесЦензорНовостиПромышленностьКорпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске
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