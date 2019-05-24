[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.14 29.08
 Корпоративные отношения
  353  0
Все про:Киев (1940) убытки (420) шампанское (9)

 Киевский завод шампанских вин сократил чистый убыток на треть

Киевский завод шампанских вин "Столичный" в 2018 году сократил чистый убыток на 31% – до 43,8 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, его выручка выросла в 1,5 раза – до 253,3 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время текущие обязательства компании увеличились на 11% – до 264,8 млн грн, долгосрочные обязательства отсутствуют.

Нераспределенная прибыль завода к концу отчетного периода сократилась в 3,5 раза – до 16,5 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе НКЦБФР, единственный акционер завода – австрийская компания Henkell Freixenet Austria GmbH, владеющая 100% акций – принял решение о преобразовании ЧАО в ООО.

Киевский завод шампанских вин "Столичный" работает с 1954 года. В октябре 2007 года Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG (Германия) сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

По данным в системе НКЦБФР, собственником 96,5% завода на третий квартал 2018 года являлась Henkell & Co Sektkellerei GmbH (Австрия).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128769
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКиевский завод шампанских вин сократил чистый убыток на треть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Епифаний Зеленский Нацполиция ПЦУ Россия суд Филарет ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх