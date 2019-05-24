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 Потребление топлив за четыре месяца выросло на 4,7%, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в январе-апреле 2019 годп составило 1 987,5 тыс. тонн, что на 4,7% (на 89 тыс. тонн) больше показателя прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

Промышленное использование ДТ за этот период увеличилось на 10,9% - до 1 189,5 тыс. тонн. Промпотребление бензинов показало снижение (-2%) и составило 153,7 тыс. тонн. 

Розничная реализация ДТ через АЗС за четыре месяца 2019 годп снизилась на 2,4% - до 295,3 тыс. тонн, продажи бензинов сократились на 4,7% - до 349 тыс. тонн.

В целом потребление бензина в Украине в январе-апреле сократилось на 3,9% - до 502,7 тыс. тонн, а потребление ДТ выросло на 8% - до 1 484,8 тыс. тонн.

По данным "А-95", баланс рынка ДТ за четыре месяца 2019 года вырос на 12%, до 2 млн тонн, бензинов - сократился на 2%, до 595 тыс. тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128765
 
 
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