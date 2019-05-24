 МАУ начнет полеты из Киева на китайские Гавайи с 4 июня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Начиная с 4 июня 2019 года, прямые рейсы между Киевом и Саньей будут выполняться по вторникам на самолетах Boeing-767-300 с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.

В обратном направлении рейсы будут выполняться по средам, время в пути – около семи часов.

Как отмечают в компании, реализацию авиабилетов МАУ на рейсы в Санью осуществляет партнер МАУ туристический оператор "Компас-Украина". Хайнань – крупнейший китайский курорт, который из-за сходства климата называют "китайскими Гавайами".

Как сообщалось, в июне 2018 года президент авиакомпании Юрий Мирошников заявил, что считает приоритетным для МАУ открытие рейсов в Шанхай и сообщил, что китайские власти очень вяло идут на контакт, особенно в части городов, не входящих в ранее заключенное межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ – 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

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