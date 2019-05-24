 "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на июнь

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что предложенные НАК цены на природный газ оличаются, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 803-6 423 грн за тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на май 2019 года, в июне цены уменьшены на 7,6-7,9%", – сказано в сообщении.

В частности, для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом, цена на июнь составит 5 803 грн за тысячу кубометров, что на 7,9% или на 496 грн меньше тарифа, установленного на мая..

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июне составит 6 423 тыс. грн за тыс. кубометров (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

Как сообщалось, в начале мая Кабинет министров устранил правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года) по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Таким образом, обязал "Нафтогаз" продавать газ для потребностей населения по цене для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующей в месяце, предшествующему месяцу поставки.

При этом цена на газ для населения не може превышать установленный до конца года уровень предельной стоимости в 9,717 грн за кубометр.

Принятие документа позволило снизить в мае стоимость топлива до 8,247 грн за кубометр, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,55 грн за куб. м). Однако в июне она может вырасти из-за повышения "Нафтогазом" цен на газ для промышленности в мае.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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